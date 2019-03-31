Выборы: Правоохранители уже получили 25 заявлений о нарушениях

Утром 31 марта правоохранители уже получили 25 заявлений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

"Указанные факты связаны с незаконной агитацией - 7 заявлений, подкупом избирателя - 1, фотографированием бюллетеней - 2, попыткой вынесения бюллетеня из участка - 1", - говорится в сообщении.

Заявления получено в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве - 7.

В Киеве по состоянию на 9:00 по техническим проблем не открылись 3 участка, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные МВД.

В отделе коммуникации полиции и Киева уточнили, что в столице работает 13 окружных и 1105 участковых избирательных комиссий, 8 участков начали работу с опозданием.

В свою очередь руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный заявил, что в Киеве все 1103 избирательных участка работают в штатном режиме.

По словам первого замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, в настоящее время открылись "почти все участки".

По состоянию на 10:00 не открыт один избирательный участок в Одесской области - там номера печатей не соответствуют номерам участка.

Личный состав МВД приступил к выполнению задач по обеспечению правопорядка в ходе дня голосования на выборах, по состоянию на 9:00 чрезвычайных ситуаций на объектах проведения выборов не зафиксировано.

Службу на избирательных участках несут более 39 тыс. полицейских, предусмотрено резервы в количестве 3,6 тыс. полицейских для реагирования на изменение оперативной обстановки.