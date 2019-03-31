В Украину идет настоящее тепло – до плюс 20

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Воскресенье, 31 марта 2019, 10:17

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Укринформ".

В воскресенье, 31 марта, без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер западный, на юге страны северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17°.

В понедельник-вторник, 1-2 апреля, осадков в Украине также не ожидается. Лишь 2 апреля в восточных областях, в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь.

Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

1 апреля температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°; 2 апреля ночью около 0°, на юге и востоке до 5° тепла, днем 4-9°, на юге и Закарпатье местами 13-15°.

В среду-четверг, 3-4 апреля, в Украине, по данным синоптиков, без существенных осадков, лишь в восточных, Днепропетровской областях и Приазовье дождь с мокрым снегом.

Температура ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем 5-11° тепла, на Закарпатье до 14°.

В Киеве и Киевской области в последний день марта без осадков, ветер западный, 3-8 м/с.

Температура ночью в столице 2-4° тепла, днем 15-17°: по области ночью 0-5° тепла, днем ​​12-17°.

1-2 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температуре 1 апреля ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; 2 апреля ночью около 0°, днем 4-9°.

В течение 3-4 апреля в столице без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

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Темы: погода


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