Зажигательную смесь бросили в участок на Черниговщине. Выборы не прекращали

В Черниговской области в один из участков неизвестный бросил зажигательную смесь с последующим горением.

Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В 10:50 в м.Борзна на одном из избирательных участков по адресу ул. Пантелеймона Кулиша, 105 человек бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, избирательный процесс не прекращался, отметили в МВД.