Ляшко проголосовал с нарушением закона

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Ляшко пришел на избирательный участок со своей женой Роситой и продемонстрировал членам комиссии свой паспорт, отметив, что он новенький, без прописки после чего добавил, что "у людей забрали все: и жилье, и прописку".

Также он пожаловался на слишком длинные бюллетени и на то, что "много деревьев перевели на это".

"Две трети этого бюллетеня надо в дурку. А они по 2,5 миллиона отыскали, чтобы им было весело", - заявил он и достал свою ручку, отметив, что она голосует исключительно за Ляшко.

После голосования лидер "радикалов" продемонстрировал бюллетень со своим голосом. На комментарии журналистов, что он не имеет права этого показывать на камеры, Ляшко не обращал внимания.

"Я проголосовал за то, чтобы свиней меньше у власти было", - прокомментировал он свой выбор.

Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента является тайным.

Согласно закону, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования.