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Порошенко проголосовал и пожелал себе победы

Воскресенье, 31 марта 2019, 12:40

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко проголосовал на выборах президента.

На избирательный участок в Печерском районе Киева он пришел со своей семьей.

Перед голосованием у него спросили, чего он ожидает от выборов, Порошенко ответил "победы Украины и моей".

Впоследствии, на вопрос, за кого голосовал, Порошенко ответил, что голосовал за Украину, как и вся его семья.

Президент выразил уверенность, что выборы организованы хорошо, и Украина будет двигаться вперед в Европейский Союз и НАТО, к продолжению реформ, которые являются "судьбоносными для Украины".

"Сегодня Господь послал нам солнышко и происходят позитивные вещи. Вчера пошел первый поезд в Мариуполь, сегодня утром я поздравил Александра Усика с победой", - сказал Порошенко.

Он добавил, что убежден в том, что эти выборы являются демократическими и все кандидаты имели доступ к СМИ, чем воспользовались отдельные кандидаты для "поливания грязью", но не сомневается, что украинцы сделают правильный выбор и Украина станет "великой страной".

Украинская правда

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Темы: Порошенковыборы президента 2019
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