Аноним пригрозил взорвать штабы одного из кандидатов за подкуп избирателей

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Воскресенье, 31 марта 2019, 14:02

В Чернигове неизвестный заявил о намерении подорвать штабы одного из кандидатов в президенты.

Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В 12:10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Нацполиция и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам,  заявили в МВД. 

Темы: выборы президента 2019 Чернигов полиция МВД


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