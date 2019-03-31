Аноним пригрозил взорвать штабы одного из кандидатов за подкуп избирателей

В Чернигове неизвестный заявил о намерении подорвать штабы одного из кандидатов в президенты.

Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В 12:10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Нацполиция и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам, заявили в МВД.