«Идиоты»: Зеленский прокомментировал видео-поддержку от российских актеров
Воскресенье, 31 марта 2019, 14:11
Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые недавно записали видео в его поддержку.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" - задал риторический вопрос Зеленский.
Он выразил уверенность, что актеры это сделали за деньги.
Напомним:
- Недавно российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые являются персонам нон грата в Украине, записали видео в поддержку Зеленского. В нем они выпивают, обнимаются и восклицают: "Только Зеленский!"
Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП