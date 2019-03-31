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«Идиоты»: Зеленский прокомментировал видео-поддержку от российских актеров

Воскресенье, 31 марта 2019, 14:11

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые недавно записали видео в его поддержку.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" - задал риторический вопрос Зеленский.

Он выразил уверенность, что актеры это сделали за деньги.

Напомним:

  • Недавно российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые являются персонам нон грата в Украине, записали видео в поддержку Зеленского. В нем они выпивают, обнимаются и восклицают: "Только Зеленский!"

Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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