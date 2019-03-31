«Идиоты»: Зеленский прокомментировал видео-поддержку от российских актеров

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые недавно записали видео в его поддержку.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" - задал риторический вопрос Зеленский.

Он выразил уверенность, что актеры это сделали за деньги.

Эльдар Сарахман, УП