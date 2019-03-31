Полиция ищет взрывчатку в центре Киева: из отеля эвакуируют около 150 человек

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Воскресенье, 31 марта 2019, 14:18

В центре Киева из отеля по ул.Институтской проводят эвакуацию около 150 человек из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом 31 марта сообщили в отделе коммуникации полиции Киева

На месте события работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

"Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После завершения обследования событию будет дана правовая квалификация", - сообщили в полиции.

В Нацполиции "Украинской правде" сообщили, что проверка по факту сообщения о "заминировании" проводится в гостинице "Украина".

Украинская правда

Темы: Киев полиция


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