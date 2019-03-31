Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция ищет взрывчатку в центре Киева: из отеля эвакуируют около 150 человек

Воскресенье, 31 марта 2019, 14:18
Полиция ищет взрывчатку в центре Киева: из отеля эвакуируют около 150 человек

В центре Киева из отеля по ул.Институтской проводят эвакуацию около 150 человек из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом 31 марта сообщили в отделе коммуникации полиции Киева

На месте события работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

"Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После завершения обследования событию будет дана правовая квалификация", - сообщили в полиции.

В Нацполиции "Украинской правде" сообщили, что проверка по факту сообщения о "заминировании" проводится в гостинице "Украина".

UPD: По результатам проверки, никаких взрывоопасных и подозрительных предметов не было обнаружено.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
Все новости...
Реклама: