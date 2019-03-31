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У ЦИК собираются группы неизвестных "для охраны порядка"

Воскресенье, 31 марта 2019, 14:46
У ЦИК собираются группы неизвестных для охраны порядка

На площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что десятки молодых людей находятся на площади, однако они не имеют доступа к центральной части площади напротив входа в ЦИК, поскольку эта часть огорожена металлическим забором и там стоят правоохранители.

 
фото Укринформ
 
фото Укринформ

"Молодые люди не отвечают на вопрос, к какой организации относятся и чьи интересы представляют", - говорится в сообщении.

 
фото Укринформ
 
фото Укринформ
 

Сообщается, что к центральному входу имеют доступ представители СМИ и лица с соответствующим удостоверением. В зоне, которая усиленно охраняется полицейскими, установлена ​​сцена.

Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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