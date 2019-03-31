Выборы 2019: полиция открыла уже 11 уголовных дел

По состоянию на 15 часов правоохранители зарегистрировали 649 событий, связанных с нарушением избирательного процесса.

Такую статистику приводит в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Открыто 11 уголовных производств.

Из них 4 события касаются фальсификации избирательных документов, 3 - нарушения тайны голосования, зафиксированы 2 случая нанесения умышленных легких телесных повреждений, 1 случай препятствования осуществлению избирательного права и 1 хулиганство.

Напомним: