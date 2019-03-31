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Выборы 2019: полиция открыла уже 11 уголовных дел

Воскресенье, 31 марта 2019, 15:26
Выборы 2019: полиция открыла уже 11 уголовных дел

По состоянию на 15 часов правоохранители зарегистрировали 649 событий, связанных с нарушением избирательного процесса.

Такую статистику приводит в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Открыто 11 уголовных производств.

 

Из них 4 события касаются фальсификации избирательных документов, 3 - нарушения тайны голосования, зафиксированы 2 случая нанесения умышленных легких телесных повреждений, 1 случай препятствования осуществлению избирательного права и 1 хулиганство.

 

Напомним:

  • В воскресенье 31 марта в Украине проходят очередные выборы президента. За их ходом можно наблюдать с помощью текстового онлайна "Украинской правды".
  • Охрану общественного порядка осуществляют более 135 тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, работников ГСЧС, Госпогранслужбы и ГМС.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019
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