Выборы 2019: полиция открыла уже 11 уголовных дел
1870 просмотров
Воскресенье, 31 марта 2019, 15:26
По состоянию на 15 часов правоохранители зарегистрировали 649 событий, связанных с нарушением избирательного процесса.
Такую статистику приводит в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
Открыто 11 уголовных производств.
Из них 4 события касаются фальсификации избирательных документов, 3 - нарушения тайны голосования, зафиксированы 2 случая нанесения умышленных легких телесных повреждений, 1 случай препятствования осуществлению избирательного права и 1 хулиганство.
Напомним:
- В воскресенье 31 марта в Украине проходят очередные выборы президента. За их ходом можно наблюдать с помощью текстового онлайна "Украинской правды".
- Охрану общественного порядка осуществляют более 135 тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, работников ГСЧС, Госпогранслужбы и ГМС.
Украинская правда
powered by lun.ua