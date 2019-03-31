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Российских журналистов не пустили на избирательный участок в Минске

Воскресенье, 31 марта 2019, 15:52

Члены избирательной комиссии в столице Беларуси, Минске, решили не пускать на участок для выборов президента Украины представителей российских СМИ.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что они могли только снимать за забором посольства.

По данным издания, корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "Рен-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины.

При этом уточняется, что участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

Сообщается, что на территории Беларуси зарегистрировано 12 тысяч украинских избирателей, которые должны быть отнесены к двум участкам: в посольстве Украины в Минске и в Генеральном консульстве в Бресте.

"Обычно в выборах принимают участие около 10% украинских граждан, постоянно проживающих в Беларуси. На этот раз ожидается высокая явка", - сказал изданию посол Украины в Минске Игорь Кизим.

По данным председателя избирательной комиссии, действующей в Минске при посольстве Украины, Оксаны Врублевской, по состоянию на 12:00 в выборах принял участие 241 избиратель в Беларуси.

Темы: выборы президента 2019БеларусьРосcияСМИ
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