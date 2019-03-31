45,01% избирателей уже проголосовали

25607 просмотров
Воскресенье, 31 марта 2019, 15:54

По состоянию на 15:00 воскресенья явка избирателей на выборах президента составила 45,01%.

Об этом сообщается на сайте Центризбиркома по данным из 192 округов.

 

Всего по Украине 199 территориальных избирательных округов.

Самая высокая явка зафиксирована в Запорожской области (49,65%), а также в Черниговской (48,84%) и Днепропетровской (48,81%) областях.

Самая низкая явка наблюдается в Закарпатской области (27,29%), также невысокая активность избирателей в Черновицкой (35,89%) и Ивано-Франковской (38,14%) областях.

Явка на этих выборах превысила явку по состоянию на 15:00 в 2014 году, тогда она составляла 40,4%.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 ЦИК


powered by lun.ua
По теме
Системных нарушений на выборах пока нет – ЦИК 31 марта 2019, 16:59
На участок в Запорожской области подвозили избирателей: известно, кто организовал 31 марта 2019, 15:58
Российских журналистов не пустили на избирательный участок в Минске 31 марта 2019, 15:52
Все новости
Главные новости
45,01% избирателей уже проголосовали
В Украине работают все избирательные участки – ЦИК
Выборы 2019: полиция открыла уже 11 уголовных дел
У ЦИК собираются группы неизвестных "для охраны порядка"
Все новости
еда

Крабовые палочки: из чего они состоят, полезны они или вредны

Фото

На какие эмоции способен поцелуй

здоровье

Спортивные упражнения, которых лучше избегать, если вам за 40

Поиск по сайту
Архив
Весь архів