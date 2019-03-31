45,01% избирателей уже проголосовали
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Воскресенье, 31 марта 2019, 15:54
По состоянию на 15:00 воскресенья явка избирателей на выборах президента составила 45,01%.
Об этом сообщается на сайте Центризбиркома по данным из 192 округов.
Всего по Украине 199 территориальных избирательных округов.
Самая высокая явка зафиксирована в Запорожской области (49,65%), а также в Черниговской (48,84%) и Днепропетровской (48,81%) областях.
Самая низкая явка наблюдается в Закарпатской области (27,29%), также невысокая активность избирателей в Черновицкой (35,89%) и Ивано-Франковской (38,14%) областях.
Явка на этих выборах превысила явку по состоянию на 15:00 в 2014 году, тогда она составляла 40,4%.
Украинская правда
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