На участок в Запорожской области подвозили избирателей: известно, кто организовал

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Воскресенье, 31 марта 2019, 15:58

В с.Роза Запорожской области зафиксирован подвоз избирателей на избирательный участок.

Об этом 31 марта сообщают в Общественной сети ОПОРА.

"Во время голосования в с.Роза Бердянского района зафиксирован подвоз местных жителей к участку. По словам водителя транспорта, услугу организовал руководитель Бердянской городской организации "Оппозиционного блока", депутат Бердянского грсовета Сергей Путря", - говорится в сообщении.

Также водитель объяснил, что таким образом была "оказана помощь людям, которым сложно было добраться пешком до участков, чтобы воспользоваться своим избирательным правом".

По приблизительным подсчетам, в автобусе находились 68 пассажиров. В салоне транспорта агитационных материалов не замечено. Разъяснения водителя о ситуации зафиксированы полицией.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 Запорожье Оппозиционный блок


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