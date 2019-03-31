На участок в Запорожской области подвозили избирателей: известно, кто организовал

В с.Роза Запорожской области зафиксирован подвоз избирателей на избирательный участок.

Об этом 31 марта сообщают в Общественной сети ОПОРА.

"Во время голосования в с.Роза Бердянского района зафиксирован подвоз местных жителей к участку. По словам водителя транспорта, услугу организовал руководитель Бердянской городской организации "Оппозиционного блока", депутат Бердянского грсовета Сергей Путря", - говорится в сообщении.

Также водитель объяснил, что таким образом была "оказана помощь людям, которым сложно было добраться пешком до участков, чтобы воспользоваться своим избирательным правом".

По приблизительным подсчетам, в автобусе находились 68 пассажиров. В салоне транспорта агитационных материалов не замечено. Разъяснения водителя о ситуации зафиксированы полицией.