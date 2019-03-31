В городе Днипро правоохранители проверяют ряд сообщений о минировании.

Об этом "Украинской правде" рассказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

В частности 31 марта в 12:30 полиция получила сообщение о минировании нескольких станций метро.

"Во время обследования взрывоопасных предметов не обнаружено, полиция открыла уголовное производство", - сообщил Тракало.

Кроме этого, по его словам, сейчас полиция проверяет адреса 9 избирательных участков.

"На места выехали кинологи и взрывотехники. Первые 3 адреса уже проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено, граждан не эвакуировали, процесс голосования не прерывался. Принимаются меры по установлению лиц, отсавивших ложные сообщения о заминировании", - рассказал Тракало.

В Нацполиции напоминают, что за подобные действия правонарушителям грозит до 6 лет лишения свободы.