В городе Днипро правоохранители проверяли ряд сообщений о минировании.

Об этом "Украинской правде" рассказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

В частности 31 марта в 12:30 полиция получила сообщение о минировании нескольких станций метро.

"Во время обследования взрывоопасных предметов не обнаружено, полиция открыла уголовное производство", - сообщил Тракало.

Кроме этого, по его словам, полиция проверяла адреса 9 избирательных участков.

"На места выехали кинологи и взрывотехники. Первые 3 адреса уже проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено, граждан не эвакуировали, процесс голосования не прерывался. Принимаются меры по установлению лиц, отсавивших ложные сообщения о заминировании", - рассказал Тракало.

В Нацполиции напоминают, что за подобные действия правонарушителям грозит до 6 лет лишения свободы.

Позже Тракало сообщил, что сообщения о заминировании 9 избирательных участков в Днепре оказались ложными.

Полиция внесла сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 258 УК - террористический акт. Санкция статьи - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.