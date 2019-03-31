Системных нарушений на выборах пока нет – ЦИК

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Воскресенье, 31 марта 2019, 16:59

По состоянию на 16.30 воскресенья никаких системных нарушений в ходе голосования на очередных выборах президента Украины не зафиксировано.

Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая журналистам в ЦИК, передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но оно являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании", - сказала Бернацкая.

По ее словам, есть единичные случаи фотофиксации бюллетеней, подвоза граждан к избирательным участкам, "но в целом выборы проходят в стандартном режиме".

Бернацкая спрогнозировала, что оригиналы протоколов начнут свозить в ЦИК около обеда понедельника, 1 апреля.

Она напомнила, что у ЦИК по закону есть 10 дней на установление результатов выборов.

"Но надеемся это будет быстрее в этом году", - добавила она.

Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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