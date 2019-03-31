Системных нарушений на выборах пока нет – ЦИК
По состоянию на 16.30 воскресенья никаких системных нарушений в ходе голосования на очередных выборах президента Украины не зафиксировано.
Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая журналистам в ЦИК, передает "Интерфакс-Украина".
"Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но оно являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании", - сказала Бернацкая.
По ее словам, есть единичные случаи фотофиксации бюллетеней, подвоза граждан к избирательным участкам, "но в целом выборы проходят в стандартном режиме".
Бернацкая спрогнозировала, что оригиналы протоколов начнут свозить в ЦИК около обеда понедельника, 1 апреля.
Она напомнила, что у ЦИК по закону есть 10 дней на установление результатов выборов.
"Но надеемся это будет быстрее в этом году", - добавила она.
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