ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,4%, ПОРОШЕНКО ВТОРОЙ

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Воскресенье, 31 марта 2019, 20:01

Первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.

За Зеленского отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.

Второе место, по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%.

Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что это предварительные результаты - по состоянию на 18 часов. Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 23.00.

Дополняется ...

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019


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