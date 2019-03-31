ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,4%, ПОРОШЕНКО ВТОРОЙ
Первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.
За Зеленского отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.
Второе место, по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%.
Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.
Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что это предварительные результаты - по состоянию на 18 часов. Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 23.00.
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Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.
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