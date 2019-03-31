ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ НАБИРАЕТ 30,4%, ПОРОШЕНКО ВТОРОЙ

Первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.

За Зеленского отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.

Второе место, по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%.

Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что это предварительные результаты - по состоянию на 18 часов. Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 23.00.

Согласно опросу, Юрий Бойко - четвертый с 9,8% поддержки.

За Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных избирателей.

Игорь Смешко набирает 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,8%.

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Напомним: