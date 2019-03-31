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Тимошенко назвала себя второй, а экзит-полы манипулятивными

Воскресенье, 31 марта 2019, 20:28

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко считает, что она выходит во второй тур выборов со вторым результатом по результатам первого тура.

Сначала представители партии "Батькивщина" обнародовали данные с почти 18 тысяч из 29,5 тысяч участков.

Депутат "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что по их подсчетам, 27% получает Владимир Зеленский, 20.9% берет Юлия Тимошенко и 17.5% получает Петр Порошенко.

Кроме Соболева к журналистам вышли депутаты фракции Тимошенко – Сергей Власенко и Иван Крулько.

"Мы будем объявлять параллельный подсчет, как только получим первые официальные протоколы УИК", – отметил Власенко.

"Что касается экзит-полов – увы, социологические исследования стали инструментом манипуляций", - сказал также он.

Сама же Тимошенко на брифинге заявила, что ее команда провела комплексный социологический опрос в противовес "заказной социологии".

"Призываю не воспринимать экзит-полы как истину в последней инстанции. Это – абсолютно манипулятивная нечестная вещь", – заявила Тимошенко.

"Страна надеется на перемены, надеется, что мафия от власти уйдет и в Украине начнется настоящее возрождение и становление", – сказала она.

Тимошенко призвала свою команду: "Никакой дезорганизации. Не обращайте внимания на продажные экзит-полы. До 24:00 отправьте копии протоколов с участков – и мы результат параллельного подсчета будем объявлять".

Своих соратников на местах она попросила: "Прошу подойти на избирательные участки и защищать результат до последнего... Боремся за каждый протокол".

УП, обновлено от 20:13

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Темы: Тимошенковыборы президента 2019Батькивщинасоциология
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