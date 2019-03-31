Экзит-полы по заказу телеканалов: Зеленский и Порошенко во втором туре

Согласно предварительным результатам Всеукраинского экзит-пола каналов "112 Украина" и NewsOne, во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский с 30,7% голосов избирателей и Петр Порошенко с 18,6% голосов.

Согласно результатам опроса по состоянию на 18:00, за Зеленского большего всего избирателей проголосовало на востоке (42,4%) и юге (38,8%) Украины. Наименьшую поддержку ему оказали в западных областях (21,9%).

Фото Мустафы Найема

Действующий президент наибольшей популярностью, согласно опубликованных данных, пользуется в Киеве (29%) и на западе Украины (26,5%).

Третье место в гонке заняла Юлия Тимошенко с результатом в 13,9% голосов. Наибольший уровень поддержки у Тимошенко в западных областях (18,4%).

Четвертый результат - у Юрия Бойко, за него отдали голоса, по данным экзит-пола, 10,3% украинцев. Наивысшая поддержка у Юрия Бойко на Донбассе (39,7%), а также на юге Украины (20,3%).

Дальше расположились: Анатолий Гриценко - 7,3%, Игорь Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 4,3%, Александр Вилкул - 3,3%, Руслан Кошулинский - 2,0%, Александр Шевченко - 0,5%.

Вместе с тем, согласно результатам экзит-пола по заказу ТСН (1+1) по состоянию на 18:00, Владимир Зеленский набрал 30,1% голосов.

На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с результатом в 18,5%.

Третью позицию занимает Юлия Тимошенко - 14%.

Юрий Бойко занял четвертое место с результатом в 9,1%. Далее за ним идет Анатолий Гриценко - 7,6%.

Шестое место на выборах занял экс-глава СБУ Игорь Смешко с результатом в 6,6%. Далее следуют Олег Ляшко (5,0%) и Александр Вилкул (3,7%).

В то же время, согласно данным экзит-пола Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу канала "Прямой", по состоянию на 19:00, за Зеленского отдали голоса 29,25% избирателей.

Фото Мустафы Найема

За Петра Порошенко проголосовали 19,19%, Юлию Тимошенко - 13,75%, Юрия Бойко - 9,24%, Анатолия Гриценко 7,91%.