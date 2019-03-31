Из-за нарушений на выборах начато 31 производство - полиция

По состоянию на 20 часов в полицию поступило 1927 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев на брифинге, который транслировался на странице Нацполиции в Facebook.

По его словам, по этим заявлениям начато 31 уголовное производство и составлено 18 админпротоколов.

Князев отметил, что больше всего сообщений о нарушениях зарегистрировано в Днепропетровской области - 282, в Киеве - 238, в Донецкой области - 182, Одесской - 179, Харьковской - 176. Наименьшее количество заявлений и сообщений зафиксировано в Черкасской области - 6 фактов.

"В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеней, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, ложные сообщения о заминировании и попытками вынос бюллетеня с участка", - цитирует Князева сайт Нацполиции.

По словам главы НПУ, правоохранителей больше всего беспокоили сообщения о заминировании - их поступило 17. Больше всего таких сообщений - 11 - зафиксировано в Днепропетровской области. В основном, эти сообщения поступали с территории РФ, отметил Князев. Кроме того, в Донецкой области зафиксировано 3 ложных сообщения о заминировании, в Черниговской области и в Киеве - по 2.

Следователи внесли в ЕРДР три уголовных производства по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за террористический акт. Производства направлены по подследственности в Службу безопасности Украины.

Князев также отметил, что, по информации полиции, по состоянию на 20.40 все участки закрылись без инцидентов - кроме одного района в Волынской области. Однако в 20.42 закрылся последний участок, а правоохранители будут выяснять причины опоздания его закрытия.