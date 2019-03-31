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Парни под ЦИК не нарушают порядок – Князев

Воскресенье, 31 марта 2019, 21:54

Возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева находится около 150 человек без каких-либо запрещенных предметов, они не нарушают общественный порядок.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 20.30 возле ЦИК находилось полторы сотни граждан. Они себя ведут, не нарушая общественный и публичный порядок. Полицейских сил и сил Национальной гвардии достаточно, будем говорить, в несколько раз больше, и поэтому эти люди не представляют угрозу", - сказал Князев.

При этом глава Нацполиции отметил, что каждый, кто попадал на площадь перед ЦИК, проходил поверхностный осмотр.

"Каких-либо запрещенных вещей, предметов у них не выявлено", - добавил Князев.

Напомним:

  • В воскресенье у здания ЦИК собралось несколько сотен молодых людей. В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Приемная депутата". Среди них есть "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.
  • Впоследствии лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила: "К парням возле ЦИК наша команда не имеет никакого отношения".

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Темы: выборы президента 2019ЦИККнязев Сергей
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