Парни под ЦИК не нарушают порядок – Князев

Возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева находится около 150 человек без каких-либо запрещенных предметов, они не нарушают общественный порядок.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 20.30 возле ЦИК находилось полторы сотни граждан. Они себя ведут, не нарушая общественный и публичный порядок. Полицейских сил и сил Национальной гвардии достаточно, будем говорить, в несколько раз больше, и поэтому эти люди не представляют угрозу", - сказал Князев.

При этом глава Нацполиции отметил, что каждый, кто попадал на площадь перед ЦИК, проходил поверхностный осмотр.

"Каких-либо запрещенных вещей, предметов у них не выявлено", - добавил Князев.

Напомним: