Явка на выборах составила 63,48%
Воскресенье, 31 марта 2019, 22:19
По состоянию на 20:00 явка на выборах президента Украины составляет 63,48%.
Такие данные со 198 территориальных избирательных округов обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Активнее других голосовали жители Львовской (68,88%) и Волынской (68,33%) областей и города Киева (67,99%).
Самая низкая явка в Закарпатской (46,99%) области.
Всего в Украине 199 территориальных избирательных округов.
ЦИК начала публиковать результаты выборов.
Украинская правда