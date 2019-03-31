Явка на выборах 63,41%
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Воскресенье, 31 марта 2019, 22:19
По состоянию на 20:00 явка на выборах президента Украины составляет 63,41%.
Такие данные со 168 территориальных избирательных округов обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Активнее других голосовали жители Львовской (68,65%) и Волынской (68,32%) областей и города Киева (68,2%).
Самая низкая явка в Закарпатской (46,99%) области.
Всего в Украине 199 территориальных избирательных округов.
ЦИК начала публиковать результаты выборов, подсчитано 0.12% бюллетеней.
Украинская правда
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