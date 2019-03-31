По состоянию на 20:00 явка на выборах президента Украины составляет 63,41%.

Такие данные со 168 территориальных избирательных округов обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Активнее других голосовали жители Львовской (68,65%) и Волынской (68,32%) областей и города Киева (68,2%).

Самая низкая явка в Закарпатской (46,99%) области.

Всего в Украине 199 территориальных избирательных округов.

ЦИК начала публиковать результаты выборов, подсчитано 0.12% бюллетеней.