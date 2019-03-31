Окончательные данные экзит-пола: Зеленский прибавил 0,2 процента

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Воскресенье, 31 марта 2019, 23:03

Согласно окончательных данных Национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 30,6%.

Результаты опроса по состоянию на 20.00 обнародованы в воскресенье в 23.00.

Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте с результатом 17,8%.

Третий результат демонстрирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.

Юрий Бойко остается четвертым - 9,7%.

За Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных избирателей.

Игорь Смешко набирает 6,5%, Олег Ляшко - 4,7%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,8%.

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

В экзит-пол не попали те, кто голосует за границей, дома, в больницах, в тюрьмах.

Напомним:

  • Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Внеочередные выборы президента в мае 2014 года выиграл Петр Порошенко с 54,7% (по результатам обработки 100% бюллетеней)
  • Национальный экзит-пол показывал, что Порошенко набрал 55,7% голосов.

Украинская правда



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