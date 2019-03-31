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В Запорожье дети нашли гранату: один погиб, другой в больнице

Воскресенье, 31 марта 2019, 23:13

В Запорожье в результате взрыва гранаты один ребенок погиб, второй оказалась в больнице.

Как сообщает полиция области, в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что по ул. Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно по 14 лет.

 

"Установлено, что малолетние 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливая. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, которое парень 2005 года рождения через некоторое время, гуляя по ул. Винницкой, бросил на землю перед собой. В результате произошел взрыв, который причинил телесные повреждения малолетним", - говорится в сообщении.

Детей немедленно госпитализировали в больницу.

"Жизнь старшего спасти не удалось, парню 2006 года рождения оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ст.264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда

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Темы: Запорожьеполициявзрыв
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