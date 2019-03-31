В Запорожье дети нашли гранату: один погиб, другой в больнице

2905 просмотров
Воскресенье, 31 марта 2019, 23:13

В Запорожье в результате взрыва гранаты один ребенок погиб, второй оказалась в больнице.

Как сообщает полиция области, в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что по ул. Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно по 14 лет.

 

"Установлено, что малолетние 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливая. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, которое парень 2005 года рождения через некоторое время, гуляя по ул. Винницкой, бросил на землю перед собой. В результате произошел взрыв, который причинил телесные повреждения малолетним", - говорится в сообщении.

Детей немедленно госпитализировали в больницу.

"Жизнь старшего спасти не удалось, парню 2006 года рождения оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ст.264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда

Темы: Запорожье полиция взрыв


powered by lun.ua
По теме
На участок в Запорожской области подвозили избирателей: известно, кто организовал 31 марта 2019, 15:58
На острове Хортица произошла вспышка африканской чумы 28 марта 2019, 15:02
Hummer протаранил маршрутку в Запорожье 19 марта 2019, 18:48
Все новости
Главные новости
Зеленский к Порошенко: вы марионетка Свинарчука или он ваша марионетка?
Окончательные данные экзит-пола: Зеленский прибавил 0,2 процента
ЦИК начала обнародовать результаты подсчета голосов
Явка на выборах 63,41%
Все новости
улыбнитесь!

Комиксы выходного дня для поклонников черного юмора

психология

7 неприятных привычек, которые разрушают вашу карьеру

еда

Крабовые палочки: из чего они состоят, полезны они или вредны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів