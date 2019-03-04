ПЦУ может договориться о признании Румынской церковью

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Понедельник, 4 марта 2019, 10:00

Православная Церковь Украины готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская Церковь для признания ПЦУ.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

"Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской Церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему бы нам не предоставить такую ​​же возможность для румын?", - заявил митрополит.

"Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская Церковь признает нашу автокефалию", - добавил предстоятель ПЦУ.

Подробнее читайте в интервью митрополита Епифания: "Я верю в то, что буду служить в Лавре"

Напомним:

  • Ранее Румынская Праволавна Церковь заявила, что может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.

Украинская правда

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Темы: церковь Румыния Епифаний


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