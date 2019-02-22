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Румынская Церковь назвала условия признания ПЦУ

Пятница, 22 февраля 2019, 07:12
Румынская Церковь назвала условия признания ПЦУ

Румынская Праволавна Церковь может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.

О таком решении Синода сообщила пресс-служба Румынской патриархии.

"Для принятия конкретного и правильного решения на ближайшей сессии Синода приоритет будет отдан тому, что в Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в ведении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата", - говорится в сообщении.

В Румынии считают, что необходимо провести реальные консультации с этими румынскими православными, которые озабочены сохранением своей этнической и языковой идентичности.

Румынская патриархия хочет получить письменные заверения от церковных и государственных органов Украины в том, что этническая и языковая идентичность этих румын будет уважаться, и что эти румынские православные смогут объединиться в румынский православный викариат в составе ПЦУ и развивать духовные отношения с Румынским Патриархатом.

Было отмечено, что украинский православный викариат действует в Румынии с 1990 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьРумыниятомос
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