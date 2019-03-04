Возле офиса Зеленского в Киеве нашли подозрительное оборудование

6339 просмотров
Понедельник, 4 марта 2019, 15:17

Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.

Отмечается, что в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Отмечается, что взрывотехники проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудования. Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Читайте также Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
Монохромный консенсус – Зе Проблема 4 марта 2019, 13:00
Порошенко во втором туре побеждают и Зеленский, и Тимошенко 4 марта 2019, 12:03
Садовый рассказал, как встречался с Зеленским 1 марта 2019, 19:45
Все новости
Главные новости
Энергетическая компания Ахметова получила 5,3 миллиарда гривень прибыли
Суд признал незаконным постановление Кабмина о ценах на газ
"Укртрансгаз" заявил, что суточная балансировка рынка газа под угрозой срыва
ЕС также считает, что в Украину нужно вернуть наказание за незаконное обогащение
Все новости
здоровье

Полезная ли безглютеновая диета

семья

8 проблем, с которыми может столкнуться семья, когда появляются дети

Фото

Женщина сделала студийную фотосессию своим котам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів