Возле офиса Зеленского в Киеве нашли подозрительное оборудование
Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.
Отмечается, что в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.
Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.
Отмечается, что взрывотехники проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют.
Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудования. Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.
Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.
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