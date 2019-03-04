Аваков говорит, что у офиса Зеленского нашли прослушку

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Понедельник, 4 марта 2019, 15:52

Возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского полиция обнаружила элементы аппаратуры для прослушивания.

Так прокомментировал министр внутренних дел Арсена Аваков находку правоохранителей, о которой сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", - цитирует министра Департамент коммуникации МВД.

В свою очередь, экс-советник Авакова и нардеп Антон Геращенко написал, что "прослушивающие устройства, которые нашли сегодня в офисе кандидата в президенты Владимира Зеленского – специального назначения".

"Эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре. Она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ", – заявил Геращенко, который часто озвучивает закрытую информацию правоохранителей.

 

"Такую же технику, того же производства, 4 года назад незаконно установили в кабинете замминистра МВД Сергея Чеботаря", – добавил он.

 

Геращенко предположил, что "Украина стоит на пороге своего Уотергейта" – скандала с прослушкой политических оппонентов.

Напомним:

  • 4 марта в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.
  • Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.
  • Информацию о находке передали в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Зеленский Аваков Геращенко Антон СБУ


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