У Тимошенко уже грозятся вытрясти из Нафтогаза трехлетнюю "переплату" за газ

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Понедельник, 4 марта 2019, 18:01

Представители лидера "Батькивщины", кандидата в президенты Юлии Тимошенко намерены добиваться от НАК "Нафтогаз Украины" возвращения украинцам денег, заплаченных ими в период действия постановления правительства о повышении цены на газ.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины" 4 марта.

"Все средства, которые люди заплатили за период действия постановления правительства, были уплачены по недействительной цене на газ. Далее мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель – НАК "Нафтогаз Украины" – с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом – вернул все эти деньги украинцам", - говорит представитель Тимошенко в суде Александр Трохимец.

В понедельник коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила иск Тимошенко против правительства относительно повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое произошло в мае 2016 года.

Суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров № 315 от 2016 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

*** В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление недействительно. Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

"Доказана экономическая необоснованность цены на газ, в целесообразности которой нас убеждала власть за последние 3 года. Следовательно, тарифы – как те, что были ранее установлены, так и нынешние – не имеют экономического обоснования, так как, к сожалению, цена на газ берется по методу "с потолка", - отметил другой представитель Тимошенко Алексей Кучеренко.

По его словам теперь у юристов есть юридическая база для обжалования всех других постановлений об установлении цены на газ, которые были приняты с такими же признаками.

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Темы: тарифы цены газ Тимошенко


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