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Шевченко не вызвал Ракицкого в сборную

Понедельник, 4 марта 2019, 20:02

Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 22-го и 25 марта - против сборных Португалии и Люксембурга.

На ближайший сбор получили 26 исполнителей, информирует официальный сайт Федерации футбола Украины.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо" ), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение в основному Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания).

В ФФУ отмечают возвращение в главную команду Романа Безуса, который в последний раз получал приглашение в сборную в сентябре 2016 года.

В третий раз получает приглашение на сбор от Андрея Шевченко Артем Шабанов, которого главный тренер вызвал в ноябре 2017 года и мае 2018-го.

Заслуживает внимания и появление в резервном списке Романа Зозули, который в последний раз был в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, приняв участие в товарищеском матче с Сербией.

Центральный защитник Ярослав Ракицкий, который недавно перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит" в списке отсутствует.

Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.

Украинская правда
Темы: футбол
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