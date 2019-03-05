Медведев назвал условия, при которых РФ сохранит транзит газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при определенных условиях.
Об этом он сказал в интервью изданию Luxemburger Wort, передает пресс-служба правительства РФ
"Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни по Украине, ни в отношении других стран.
В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Мы также о них уже не раз говорили", - отметил Медведев.
По его словам, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческиепараметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.
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Напоминаем:
- Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.
- Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
- Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
- "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
- Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
- Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
- Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".
- Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.
- Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.
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