Кличко рассказал, когда в центре Киева откроют новый пешеходный мост

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Вторник, 5 марта 2019, 04:50

Киевская власть планирует ко Дню города, который столица традиционно празднует в конце мая, открыть пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой".

"В этом году мы представляем обновленные Пейзажную аллею и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому Пешеходного мосту, который мы планируем открыть на День Киева", - сказал Кличко.

Он отметил, что идеи возвести такой мост уже более 100 лет.

Пешеходно-велосипедный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Мост будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

Напомним: 

  • В Киевсовете сообщили, что Шулявский путепровод полностью перекроют 16 марта в связи с реконструкцией.
  • Работы по демонтажу путепровода начнут уже 17 марта.
  • К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

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Темы: Киев Кличко


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