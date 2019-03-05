Кличко рассказал, когда в центре Киева откроют новый пешеходный мост

Киевская власть планирует ко Дню города, который столица традиционно празднует в конце мая, открыть пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Прямой".

"В этом году мы представляем обновленные Пейзажную аллею и Аллею художников. А дальше большой туристический маршрут пойдет к новому Пешеходного мосту, который мы планируем открыть на День Киева", - сказал Кличко.

Он отметил, что идеи возвести такой мост уже более 100 лет.

Пешеходно-велосипедный мост соединит две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Мост будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

Напомним: