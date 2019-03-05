Весна пришла в Киев на неделю раньше – метеорологи

Метеорологическая весна пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории 4 марта среднесуточная температура воздуха в столице достигла + 5,4° С. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, положительные температуры будут держаться и дальше. Это значит, что в Киев пришла метеорологическая весна в этом году на неделю раньше климатической нормы", – говорится в сообщении.

Метеорологи подтверждают, что прошедшая метеорологическая зима продолжалась с 13 ноября по 3 марта – в целом 111 дней. Это на 6 дней дольше климатической нормы.

Отмечается, что среди зим XXI века, она оказалась четвертой по продолжительности, несмотря на ее общем несуровость.

Особенностью зимы было то, что на проспекте Науки уже с 15 ноября образовался устойчивый снежный покров, который держался в течение трех месяцев, что произошло впервые после 2012 года.

Однако, несмотря на это, минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже минус 15 градусов, а таких зим в столице было до этого всего 6 за 139 лет наблюдений.