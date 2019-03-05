Весна пришла в Киев на неделю раньше – метеорологи

596 просмотров
Вторник, 5 марта 2019, 17:20

Метеорологическая весна пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории 4 марта среднесуточная температура воздуха в столице достигла + 5,4° С. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, положительные температуры будут держаться и дальше. Это значит, что в Киев пришла метеорологическая весна в этом году на неделю раньше климатической нормы", – говорится в сообщении.

Метеорологи подтверждают, что прошедшая метеорологическая зима продолжалась с 13 ноября по 3 марта – в целом 111 дней. Это на 6 дней дольше климатической нормы.

Отмечается, что среди зим XXI века, она оказалась четвертой по продолжительности, несмотря на ее общем несуровость.

Особенностью зимы было то, что на проспекте Науки уже с 15 ноября образовался устойчивый снежный покров, который держался в течение трех месяцев, что произошло впервые после 2012 года.

Однако, несмотря на это, минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже минус 15 градусов, а таких зим в столице было до этого всего 6 за 139 лет наблюдений.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
По теме
Весеннее тепло и легкий дождь: Синоптики рассказали о погоде на неделю 5 марта 2019, 09:16
8 марта будет теплым и почти без дождей – синоптики 4 марта 2019, 14:53
Украинцев предупреждают о штормовом ветре 4 марта 2019, 10:35
Все новости
Главные новости
В рейтинг Forbes попали семь украинцев
НАБУ открыло дело по "откату Гладковского"
Убит свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров"
Началась проверка облгазов Фирташа из-за доначислений в платежках
Все новости
Образование

6 сайтов, где можно бесплатно и интересно подготовиться к ЗНО

Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

Культура

10 вещей, которые вы делаете в арт-галерее не так

Поиск по сайту
Архив
Весь архів