"Нацдружины" заявили, что могут действовать силой на участках
Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций.
Об этом заявил пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин, передает "Радио Свобода".
"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир (командир Нацдружин Игорь Михайленко ранее написал в Telegram, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем без промедления" - ред.)", - сказал спикер.
По его утверждениям, силу в "Нацдружинах" могут применить не в отношении членов комиссий, а касательно "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов".
"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - утверждает Вдовин.
Он добавил, что "Национальные дружины" будут участвовать в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".
Напомним:
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что если Нацдружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет прекращено.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта.