"Нацдружины" заявили, что могут действовать силой на участках

Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций.

Об этом заявил пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин, передает "Радио Свобода".

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир (командир Нацдружин Игорь Михайленко ранее написал в Telegram, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем без промедления" - ред.)", - сказал спикер.

По его утверждениям, силу в "Нацдружинах" могут применить не в отношении членов комиссий, а касательно "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов".

"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - утверждает Вдовин.

Он добавил, что "Национальные дружины" будут участвовать в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".

Напомним: