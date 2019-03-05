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"Нацдружины" заявили, что могут действовать силой на участках

Вторник, 5 марта 2019, 18:00
Нацдружины заявили, что могут действовать силой на участках
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Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций.

Об этом заявил пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин, передает "Радио Свобода".

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир (командир Нацдружин Игорь Михайленко ранее написал в Telegram, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем без промедления" - ред.)", - сказал спикер.

По его утверждениям, силу в "Нацдружинах" могут применить не в отношении членов комиссий, а касательно "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов".

"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - утверждает Вдовин.

Он добавил, что "Национальные дружины" будут участвовать в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".

Напомним:

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что если Нацдружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет прекращено.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Национальные дружинывыборы президента 2019
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