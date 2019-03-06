Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НСТУ попросила убрать из ролика Бойко упоминание об обогащении Порошенко

Среда, 6 марта 2019, 15:11
НСТУ попросила убрать из ролика Бойко упоминание об обогащении Порошенко

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отрицает, что недопуск в эфир предвыборного ролика Юрия Бойко является проявлением цензуры накануне выборов.

Об этом говорится в заявлении вещателя на официальном сайте.

"Это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным", - говорится в заявлении.

В телерадиокомпании говорят, что четко соблюдают требования ст. 60 Закона Украины "О выборах Президента Украины" и предоставляют равные возможности для распространения предвыборной агитации кандидатам.

"НСТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире", - говорится в заявлении.

В частности, телерадиокомпания попросила убрать в видео изображения флагов Украины, что запрещено законодательством.

Относительно заявления в ролике об обогащении президента, в НСТУ заявили, что эта информация "может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины".

НСТУ также спрашивала, есть ли разрешения "от всех лиц, изображение которых использованы в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены в НСТУ вместе с упомянутыми роликами".

"Гражданский кодекс Украины прямо требует наличие таких разрешений", - заявили в НСТУ.

Телерадиокомпания указала, что после устранения всех нарушений разместит в эфире ролики Бойко.

Отметим, что ни один другой кандидат не заявлял о подобной "цензуре" со стороны НСТУ.

Напомним:

Ранее у Бойко заявили, что НСТУ отказалась показать в эфире его рекламный ролик из-за наличия в нем фразы о том, что президент стал богаче в десять раз.

Украинская правда
Темы: БойкопрезидентвиборыПорошенкоСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Бойко
"Двойные стандариты": почему Зеленский лишил Богуслаева звания героя, а Бойко – нет
Какие петиции игнорирует Зеленский и почему Шмыгаль не решил проблему Бойко-героя?
У Бойко таки могут забрать звание Герой Украины: Кабмин подготовил законопроект
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: