НСТУ попросила убрать из ролика Бойко упоминание об обогащении Порошенко

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отрицает, что недопуск в эфир предвыборного ролика Юрия Бойко является проявлением цензуры накануне выборов.

Об этом говорится в заявлении вещателя на официальном сайте.

"Это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным", - говорится в заявлении.

В телерадиокомпании говорят, что четко соблюдают требования ст. 60 Закона Украины "О выборах Президента Украины" и предоставляют равные возможности для распространения предвыборной агитации кандидатам.

"НСТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире", - говорится в заявлении.

В частности, телерадиокомпания попросила убрать в видео изображения флагов Украины, что запрещено законодательством.

Относительно заявления в ролике об обогащении президента, в НСТУ заявили, что эта информация "может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента Украины".

НСТУ также спрашивала, есть ли разрешения "от всех лиц, изображение которых использованы в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены в НСТУ вместе с упомянутыми роликами".

"Гражданский кодекс Украины прямо требует наличие таких разрешений", - заявили в НСТУ.

Телерадиокомпания указала, что после устранения всех нарушений разместит в эфире ролики Бойко.

Отметим, что ни один другой кандидат не заявлял о подобной "цензуре" со стороны НСТУ.

Напомним:

Ранее у Бойко заявили, что НСТУ отказалась показать в эфире его рекламный ролик из-за наличия в нем фразы о том, что президент стал богаче в десять раз.