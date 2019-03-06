Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Лебединского

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Среда, 6 марта 2019, 22:25

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики три раза обстреляли украинские позиции: дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное, а также из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Гнутово.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе поселков Новолуганское и Золотое-3", - отметили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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