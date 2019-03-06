Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Лебединского
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики три раза обстреляли украинские позиции: дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное, а также из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Гнутово.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе поселков Новолуганское и Золотое-3", - отметили в штабе.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
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