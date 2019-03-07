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Facebook откажется от хранения данных в странах, которые нарушают права человека

Четверг, 7 марта 2019, 05:44

Соцсеть Facebook и сервисы, которые ей принадлежат, Instagram и WhatsApp, откажутся от хранения конфиденциальных данных пользователей в странах, которые нарушают права человека.

Об этом в корпоративном блоге компании написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Компания готова к тому, что это приведет к ее блокировки в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки", - подчеркнул он.

Кроме этого, Цукерберг озвучил новые планы по развитию компании.

Основатель Facebook сообщил, что сервисы соцсети уделят больше внимания безопасности пользовательских данных, секретности переписки и созданию возможности для скрытого общения.

Пользователи также смогут сократить свое присутствие в сервисах - ограничивая и удаляя данные, которые они давно оставляли в них (например, сообщения и старые фотографии).

Напомним:

  • Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.
  • Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.
  • 22 мая на слушании в Европарламенте Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.

Темы: facebookсоцсетиправа человека
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