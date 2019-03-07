Facebook откажется от хранения данных в странах, которые нарушают права человека
Соцсеть Facebook и сервисы, которые ей принадлежат, Instagram и WhatsApp, откажутся от хранения конфиденциальных данных пользователей в странах, которые нарушают права человека.
Об этом в корпоративном блоге компании написал основатель Facebook Марк Цукерберг.
"Компания готова к тому, что это приведет к ее блокировки в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки", - подчеркнул он.
Кроме этого, Цукерберг озвучил новые планы по развитию компании.
Основатель Facebook сообщил, что сервисы соцсети уделят больше внимания безопасности пользовательских данных, секретности переписки и созданию возможности для скрытого общения.
Пользователи также смогут сократить свое присутствие в сервисах - ограничивая и удаляя данные, которые они давно оставляли в них (например, сообщения и старые фотографии).
Напомним:
- Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.
- Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.
- 22 мая на слушании в Европарламенте Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.