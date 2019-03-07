Facebook откажется от хранения данных в странах, которые нарушают права человека

263 просмотра
Четверг, 7 марта 2019, 06:44

Соцсеть Facebook и сервисы, которые ей принадлежат, Instagram и WhatsApp, откажутся от хранения конфиденциальных данных пользователей в странах, которые нарушают права человека.

Об этом в корпоративном блоге компании написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Компания готова к тому, что это приведет к ее блокировки в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки", - подчеркнул он.

Кроме этого, Цукерберг озвучил новые планы по развитию компании.

Основатель Facebook сообщил, что сервисы соцсети уделят больше внимания безопасности пользовательских данных, секретности переписки и созданию возможности для скрытого общения.

Пользователи также смогут сократить свое присутствие в сервисах - ограничивая и удаляя данные, которые они давно оставляли в них (например, сообщения и старые фотографии).

Напомним:

  • Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.
  • Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.
  • 22 мая на слушании в Европарламенте Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: facebook соцсети права человека


powered by lun.ua
По теме
Новости дня: Зеленский впереди, Тимошенко судится с Порошенко 20 февраля 2019, 21:28
Facebook ужесточит политику размещения предвыборной рекламы в Украине 20 февраля 2019, 21:01
МВД пообещало помочь в верификации страниц Facebook кандидатов в президенты 19 февраля 2019, 23:14
Все новости
Главные новости
Суд рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении агитации
В ГПУ рассказали детали задержания лиц, которые предлагали Тимошенко деньги за отказ баллотироваться
Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова и юрист Порошенко
ЦИК обратилась в СБУ и полицию из-за заявления "Нацдружин" о применении силы
Все новости
мандри

Какое жилье выбрать для отпуска

здоровье

Почему важно пить много воды на работе и как этого достичь

улыбнитесь!

Фото дня: скелет стебется из модных девушек-инстаграмеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів