Цукерберг на сенатских слушаниях: Это была моя ошибка, и мне очень жаль

Основатель Facebook Марк Цукерберг прибыл на сенатские слушания касательно утечки данных из соцсети. Во время них он признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями, иностранным вмешательством в выборы и защитой персональных данных.

Об этом Цукерберг заявил на слушаниях перед сенаторами США.

"Теперь понятно, что мы не сделали достаточно, чтобы предотвратить использование этих инструментов для вреда. Это касается фейковых новостей, иностранного вмешательства в выборы, использование языка ненависти и защиты конфиденциальных данных. Мы недостаточно широко рассмотрели нашу ответственность и это была большая ошибка. Это была моя ошибка, и мне жаль. Я создал Facebook, я им управляю и я отвечаю за то, что здесь происходит", - сказал Цукерберг.

По его словам, один из главных приоритетов 2018 года для него, это работа над недопущением вмешательства иностранных субъектов в выборы США.

"Одна из тех вещей, по которым я больше всего жалею, это то, что мы были медленными в выявлении российских информационных операций в 2016 году", - отметил основатель соцсети.

Он добавил, что в компании ожидали более традиционных кибератак, которые сотрудникам удалось определить.

Он утверждает, что Facebook разработал новые инструменты искусственного интеллекта для извлечения поддельных учетных записей, которые создали не только для выборов в США в ноябре, но и перед выборами в Бразилии, Мексике, Пакистане, Венгрии и Индии.

Кроме того, Цукерберг рассказал, что его не допрашивал специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство в президентские выборы США 2016 года.

В то же время, основатель Facebook добавил, что Мюллер опросил других сотрудников соцсети, но отказался сообщить детали.

"Наше сотрудничество с спецпрокурором конфиденциальное и я хочу быть уверенным, что не расскажу что-то конфиденциальное на открытом слушании", - пояснил Цукерберг.

Скандал с утечкой данных, связанный с Cambridge Analytica он назвал "очевидной ошибкой".

Цукерберг настаивает, что его соцсеть принимала меры.

"Мы сняли программу, и мы требовали, чтобы как разработчик приложений, так и Cambridge Analytica удалили и прекратили использовать любые данные, которые они имели. Они сказали нам, что они это сделали. В ретроспективе это было явной ошибкой поверить им. Мы должны были проследить и сделать полную проверку. И эту ошибку мы больше не повторим", - заверил он.

В начале апреля в Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных задел минимум 87 млн пользователей соцсети. Ранее сообщалось, что утечка персональных данных могла задеть около 50 млн. человек.

В марте 2018-го расследование The New York Times и The Observer of London обнародовало информацию о том, что фирма Cambridge Analytica собрала для избирательного штаба Дональда Трампа данные о миллионах профилей пользователей Facebook в США, планируя создать с их помощью программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Позже телеканал Channel 4 опубликовал еще одну часть расследования о Cambridge Analytica, где гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

22 марта Никса отстранили от работы.

Суд в Великобритании согласовал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica по обвинению в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook в политических целях.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

В связи со сложившейся ситуацией Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте и в Европарламенте.