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В России разрешили блокировать новостные сайты

Четверг, 7 марта 2019, 09:35

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете распространять "недостоверную общественно значимую информацию" в СМИ, что позволит Роскомнадзору блокировать доступ к сайтам изданий.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что закон вводит запрет на распространение якобы недостоверной информации, которая может угрожать жизни и здоровью граждан, создает угрозу массового нарушения общественного порядка и прочее.

В документе указано, что в случае обнаружения такой информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, Генпрокурор России или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам.

"На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ, пока запрещенная информация не будет удалена.

Сообщается, что под действие закона "о фейках" попадают  сайты таких российских изданий, как "Дождь", "Российская газета" или "Новая газета".

Темы: РосcияСМИцензура
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