Карточка первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко голосовала на утреннем заседании парламента 26 февраля, тогда как сама народный депутат находилась в Одессе.

Об этом 7 марта пишет общественное движение ЧЕСНО.

Активисты отмечают, что по данным письменной регистрации нардепов следует, что от имени Геращенко стоит подпись о ее присутствии.

Однако 26 февраля Геращенко посетила Одессу в составе делегации во главе с президентом Петром Порошенко.

В Одессе на борту эсминца ВМС США "Дональд Кук" чиновники провели встречу с американскими и европейскими дипломатами. О чем Геращенко написала на своей странице в Facebook.

В Верховной Раде в тот день состоялись два пленарных заседания - утреннее и вечернее.

Видеозаписи трансляций парламентского телеканала "Рада" свидетельствуют о том, что на утреннем заседании Геращенко отсутствовала, но появилась на вечернем.

"Однако, по данным электронной регистрации, карта вице-спикера была зарегистрирована на обоих заседаниях", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что карта Геращенко приняла участие в 5 из 15 голосований на утреннем заседании (все пять раз - "за").

"Геращенко голосовала за проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях (№10067)", - сообщили в ЧЕСНО.

Также в движении отмечают, что обратились к Геращенко за комментарием относительно этой ситуации.

"На телефонные звонки, сообщения в Facebook и Viber Геращенко не ответила. Впоследствии в SMS помощник нардепа сообщил, что она находится в командировке, и попросил прислать вопрос на электронный адрес. Ответа от Геращенко пока нет", - пишут в ЧЕСНО.

В то же время по ст. 84 Конституции Украины народные депутаты на заседаниях Верховной Рады должны голосовать лично.