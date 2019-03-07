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Руководителя и 4 экс-чиновников "Спецтехноэкспорта" арестовали

Четверг, 7 марта 2019, 12:46

Соломенский райсуд Киева избрал меры пресечения действующему и 4 бывшим служащим "Спецтехноэкспорта", причастных к растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.

Соответствующие решения суд принял 6 и 7 марта, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, действующему руководителю предприятия (Владиславу Бельбасу) суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн ​​гривен залога.

Бывшему главе госпредприятия (Павлу Барбулу) – содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.

Экс-директору департамента – содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога.

Бывшему начальнику сектора – содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога.

Бывшему заместителю директора суд избрал как меру пресечения круглосуточный домашний арест.

Решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке постановлений суда будет решено после изучения текстов постановлений и мотивов их принятия.

Напомним:

  • 4 марта задержали 5 человек по подозрению в растрате 2,225 млн долл. (55,5 млн грн) средств государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", которое является дочерним предприятием ГП "Укрспецэкспорт" и входит в ГК "Укроборонпром".
  • Речь идет о бывшем директоре "Спецтехноэкспорта" Павле Барбуле, его заместителе, а теперь руководителе ГП Владислава Бельбасе, еще одном заместителе Барбула, директоре департамента и заведующем сектором госпредприятия.
  • Якобы Барбул организовал растрату средств предприятия "Завод 410 Гражданской авиации" и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица.
  • Чиновникам инкриминируют совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ.
  • 4 марта детективы НАБУ провели обыски в офисе "Спецтехноэкспорта".

Темы: УкроборонпромУкравтодор
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