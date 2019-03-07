Руководителя и 4 экс-чиновников "Спецтехноэкспорта" арестовали

Соломенский райсуд Киева избрал меры пресечения действующему и 4 бывшим служащим "Спецтехноэкспорта", причастных к растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.

Соответствующие решения суд принял 6 и 7 марта, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, действующему руководителю предприятия (Владиславу Бельбасу) суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн ​​гривен залога.

Бывшему главе госпредприятия (Павлу Барбулу) – содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.

Экс-директору департамента – содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога.

Бывшему начальнику сектора – содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога.

Бывшему заместителю директора суд избрал как меру пресечения круглосуточный домашний арест.

Решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке постановлений суда будет решено после изучения текстов постановлений и мотивов их принятия.

Напомним: