Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате

Антикоррупционные органы задержали бывшего и действующего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорта", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром".

Очевидно, речь идет о Павле Барбуле и Владиславе Бельбасе, хотя Национальное антикоррупционное бюро не называет имен.

"4 марта детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" по подозрению в растрате 2,225 млн долл. США", – сообщило ведомство.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", – заявил НАБУ.

Сам "Спецтехноэкспорт" сообщает, что сотрудники НАБУ задержали директора ГП Владислава Бельбаса в связи с расследованием условий реализации одного из экспортных контрактов компании в течение 2009-2016 годов.

4 марта детективы НАБУ провели "следственно-оперативные действия" в офисе "Спецтехноэкспорта", следователям предоставили "доступ ко всем запрашиваемым материалам".

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил подозрение экс-директору дочернего предприятия "Укрспецэкспорт", государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастному к организации преступной схемы растраты средств, которая причинила государству 55,5 млн грн убытков.

Также прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", информирует САП.

Чиновникам инкриминируют служебный подлог и умышленную, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растрату имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства, то есть уголовные преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ.

По данным следствия, бывший директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице госпредприятия "Завод 410 Гражданской авиации" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Так, в ходе выполнения контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного "Спецтехноэкспортом" (как распорядителем имущества "Завода 410 ГА") с Министерством обороны Индии, вышеуказанная должностное лицо путем подписания соответствующего соглашения привлекло к его сопровождению компании-резидента Объединенных Арабских Эмиратов.

По условиям соглашения посредник взял на себя обязательства от имени, в интересах, за счет и под контролем "Спецтехноэкспорта" предоставить услуги с целью заключения и последующего выполнения внешнеэкономического контракта.

За такие услуги, на основании подписанных подозреваемыми актов выполнения работ и платежных поручений, со счета "Спецтехноэкспорта" на счет иностранного агента в течение 2015 года перечислили 2,2 млн долларов "Завода 410 ГА". Однако посредник обещанных услуг не оказывал.

В результате противоправных действий должностных лиц "Спецтехноэкспорта" и безосновательного перечисления агенту средств за предоставленные услуги государству нанесен ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 млн гривен, констатирует САП.

5 человек, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны – в ближайшее время суд попросят выбрать им меры пресечения.

НАБУ і САП взяли чергових "реформаторів" з УкрОборонПрому. Йдеться про екс-директора Спецтехноекспорту Павла Барбула та кількох його замів. Під носом у Порошенка і Гладковського ділки нагріли державу, тобто нас з вами, на 55 млн грн. pic.twitter.com/T0ff7We5lN — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) March 4, 2019

Отметим, что с 26 декабря 2014 года по 25 июня 2018 года "Спецтехноэкспорт" возглавлял Павел Барбул (сначала как исполняющий обязанности директора, а с 3 февраля 2015 года – как директор).

26 июня 2018 года обязанности директора "Спецтехноэкспорта" поручили Владиславу Бельбасу, который с 22 октября 2014 года работал заместителем директора ГП.

Осенью журналисты выяснили, что семья Павла Барбула сразу после его увольнения из госпредприятия завладела новым большим домом в Конча-Заспе.

Напомним: