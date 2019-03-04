Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате

4769 просмотров
Понедельник, 4 марта 2019, 17:31

Антикоррупционные органы задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорта", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"4 марта детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" по подозрению в растрате 2,225 млн долл. США", – сообщило ведомство.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", – заявил НАБУ.

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил подозрение экс-директору дочернего предприятия "Укрспецэкспорт", государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастному к организации преступной схемы растраты средств, которая причинила государству 55,5 млн грн убытков.

Также прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", информирует САП.

Чиновникам инкриминируют служебный подлог и умышленную, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растрату имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства, то есть уголовные преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ.


Дополняется...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Укроборонпром экспорт НАБУ


powered by lun.ua
По теме
Новости дня: Незаконное обогащение - да, Евровидение - нет 27 февраля 2019, 21:43
После громкого расследования "Укроборонпром" отстранил двух директоров 27 февраля 2019, 16:33
Луценко подтвердил, что детали для армии завозят контрабандой из России 27 февраля 2019, 14:37
Все новости
Главные новости
Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате
Убийство Гандзюк: суд отказал прокурорам, Мангер свободен от обязательств
Энергетическая компания Ахметова получила 5,3 миллиарда гривень прибыли
Аваков говорит, что у офиса Зеленского нашли прослушку
Все новости
Культура

10 вещей, которые вы делаете в арт-галерее не так

читай!

7 лучших книг для подростков

Фото

Женщина сделала студийную фотосессию своим котам

Поиск по сайту
Архив
Весь архів