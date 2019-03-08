"Схемы": Руководство Академии аграрных наук дерибанит государственную землю между родственниками

Руководители Национальной академии аграрных наук и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, котрые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместного проекта Радио Свобода и UA: Первый) "Аграрные бароны".

Национальная академия аграрных наук Украины, в составе которой около двух сотен исследовательских станций, научных центров, институтов и хозяйств, распоряжается почти полумиллионом гектаров земли (35 000 из которых сейчас - на временно неподконтрольной украинской власти территории).

Как установили журналисты "Схем", родственники президента академии Ярослава Гадзало являются владельцами нескольких земельных участков под Киевом, которые ранее были в пользовании подчиненных аграрной академии учреждений.

Например, участки в Гатном, которыми до конца 2013 года пользовалось подчиненное Институту земледелия опытное хозяйство "Чабаны", в настоящее время принадлежат дочери Гадзало Оксане Черник и ее мужу Юрию. Последний в 2015 году получил еще один участок под Киевом, которой ранее также пользовался один из институтов аграрной академии.

Кроме этого журналисты обнаружили незадекларированное жилье Гадзало - это квартира в доме в Печерском районе Киева. "Схемы" неоднократно фиксировали, как служебная машина привозит вечером и отвозит утром президента академии.

Журналистам удалось обнаружить, что эта квартира в элитном районе столицы принадлежит сыну Гадзало. Память об этой квартире "Схемы" также нашли в одном из судебных решений. В 2017 году в этом доме проводили обыски детективы НАБУ в рамках дела об отчуждении около 100 гектаров государственных земель академии.

В квартире нашли коробку с 100 тысячами долларов. Сын Гадзало тогда объяснял, что "в данной квартире его отец не проживал, а сам он ею пользуется, когда приезжает в город Киев по делам".

В разговоре со "Схемами" сын академика Андрей Гадзало заявил, что ничего не помнит - ни о покупке квартиры, ни о 100 тыс долларов. Его отец - президент академии Ярослав Гадзало - комментировать приведенные журналистами факты не захотел.

10 соток в поселок Гатное Киевской области, которыми располагает заместитель Гадзало Ануш Балян, также является бывшей землей учреждения, подконтрольной аграрной академии.

Брат Ануш Балян Алексан владеет фирмой "Сааб", которая приобретала в собственность участки, которые ранее якобы были в пользовании Закарпатской сельскохозяйственной опытной станции (бывшего Института агропромышленного производства, который возглавляла Ануш Балян) - об этом говорится в реестре судебных решений.

В одном из случаев участки в частную собственность сначала получили 16 человек, 14 из которых впоследствии в один день продали их "Саабу".

В то же время журналисты обнаружили дом под Киевом, записанный на племянницу Балян, к которому регулярно приезжала вице-президенткой академии аграрных наук.

"Схемы" пытались узнать у вице-президентки, способствовала ли она своим родственникам при получении участков или имущества, но она не ответила.

Вице-президент и главный ученый секретарь академии аграрных наук Анатолий Заришняк и его жена - судья Апелляционного суда Киева, а также их дочь владеют участками в Гатном и Чабанах под Киевом.

Участки на месте бывших земель учреждений, подчиненных НААН, также в собственности зятя и свата академика. Участок зятя пока арестован в рамках дела, которое расследует НАБУ.

Сам Заришняк комментировать имущественные вопросы не захотел, сказал только, что у него "плохое самочувствие".

у главы Института садоводства, входящего в структуру аграрной академии наук, Игоря Грыныка и его родственников, "Схемы" тоже обнаружили ряд земельных участков. Они также приобрели два участка почти полтора гектара земли, которые были выделены для ведения личного сельского хозяйства.

В 2017 году тогдашние владельцы этих участков - сын Игоря Грыныка и жена брата чиновника - изменяют целевое назначение - строительство и обслуживание многоквартирных домов. Сейчас право на застройку участка уже предоставлено одной из строительных компаний, которая работает в регионе.

Между тем сам Грынык по телефону отметил, что "не комментирует чужих вопросов, которыми не обладает" и бросил трубку.

Чтобы выяснить, кому раньше принадлежала эта земля и каким образом она перешла в собственность родственникам академика, журналисты приехали в Чабановский поселковый совет и встретили там сопротивление. На съемочную группу "Схем" напали.

Деятельность академии аграрных наук изучают как контролирующие органы, так и правоохранители. Скрытая аренда, потери миллионов гривен - то, что заметили аудиторы при проведении ревизии 2016 года. Проблемы обнаружила проверка Государственной аудиторской службы и в 2018 году.

Директор департамента этой службы Владимир Дихтярев пояснил, что из всего количества земли для научной работы используется только 10%, а "все остальное - для производства товара сельскохозяйственной продукции и, соответственно, реализации". А по словам профессора Киевской школы экономики Олега Нивьевского, эффективность использования государственных земель НААН достаточно низкая.

Отдельно дело по выводу из государственной собственности около 100 гектаров земли академии на Киевщине в НАБУ расследуют с 2017 года. Речь идет о массивах земли у Чабанов и Гатного - в частности, там, где получили участки родственники руководства академии.

По данным НАБУ, "по одному из упомянутых эпизодов детективами подготовлены проекты сообщения о подозрении, которые направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для согласования".

При этом в САП не предоставляют информации о производстве и того, когда будут согласованы подозрения по данному делу.