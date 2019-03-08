Горсовет Ирпеня предположил, что агитки Порошенко украли в штабе

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Пятница, 8 марта 2019, 10:56

Городской совет Ирпеня называет провокацией обнаруженные в его помещении агитационные материалы кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета, переданном "Украинской правде".

Там отмечается, что агитационные материалы в помещение актового зала городского совета "привезли неизвестные" в четверг утром.

"Провокация очевидна - агитационные материалы разбросали по всему актовому залу, чтобы создать картинку. Моментально на месте провокации появился местный телеканал, который системно занимается черным пиаром", - говорится в тексте.

В горсовете заявили, что полиция проверяет причастность к провокации Святослава Куценко, "которого община отозвала из депутатов".

"Куценко ранее был замечен во многих земельных махинациях с целью избежания уголовной ответственности изменил свою фамилию с Куцебаценко на Куценко. Не исключено, что перед тем, как подбросить листовки в актовый зал, Куценко украл их в одном из штабов", - считают в горсовете.

"Со своей стороны, Ирпенский городской совет отмечает, что не проводит агитации ни за одного кандидата и осуждает провокации со стороны предателей общины и отцовской фамилии", - говорится в заявлении.

Напомним:

  • 7 марта полиция изъяла агитационные материалы кандидата в президенты Петра Порошенко в здании городского совета Ирпеня. В БПП заявили, что кто-то использует помещение горсовета не по назначению.

Украинская правда

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Темы: Ирпень Порошенко выборы президента 2019


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