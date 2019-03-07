Ирпенский горсовет засыпали агитацией за Порошенко
Полиция изъяла агитационные материалы кандидата в президенты Петра Порошенко в здании городского совета Ирпеня. В БПП заявили, что кто-то использует помещение горсовета не по назначению.
Об этом 7 марта сообщает общественное движение ЧЕСНО.
В частности, фото из сессионного зала Ирпенского совета опубликовал в Facebook депутат от ВО "Свобода" Лаврентий Кухалейшвили.
"Тысячи агитационных листовок, газет, календарей и плакатов лежали на сцене актового зала, где проходят сессионные заседания", - описывают фотографии в ЧЕСНО.
Кроме того, часть упаковок с агитационными материалами разорванно.
По словам депутата, на месте работает полиция, которая не позволяет снимать на камеру и не пускает никого в актовый зал, а работники горсовета требуют у правоохранителей разрешения на обыск.
Отмечается, что полицейские вынесли все агитационные материалы из помещения горсовета, погрузили их в автомобиль и вывезли прочь.
"В актовом зале нашли агитационные материалы одного из кандидатов в президенты. Сейчас работники полиции их изымают. Будут выяснять, каким образом они там оказались. Если выяснится, составят админпротокол. На самом деле запрещено вести агитацию в государственных учреждениях... Полиция должна выяснять, кто занес туда эти агитационные материалы", - прокомментировал начальник отдела коммуникаций полиции Киевской области Николай Жукович.
В ЧЕСНО утверждают, что руководитель секретариата партии "БПП "Солидарность" Максим Саврасов заявил в комментарии, что "кто-то использует помещения ИМР не по назначению".
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Напомним:
- 11 января стало известно, что в поселковом совете Коцюбинского людям раздавали газету "Почему я за Петра Порошенко" от "#КомандаПорошенка". Тогда в "Блоке Петра Порошенко" от авторства и распространение газеты открестились.
- В середине марта Facebook опубликует базу данных украинской политагитации и ее заказчиков.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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