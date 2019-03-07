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Ирпенский горсовет засыпали агитацией за Порошенко

Четверг, 7 марта 2019, 15:13

Полиция изъяла агитационные материалы кандидата в президенты Петра Порошенко в здании городского совета Ирпеня. В БПП заявили, что кто-то использует помещение горсовета не по назначению.

Об этом 7 марта сообщает общественное движение ЧЕСНО.

В частности, фото из сессионного зала Ирпенского совета опубликовал в Facebook депутат от ВО "Свобода" Лаврентий Кухалейшвили.

 

"Тысячи агитационных листовок, газет, календарей и плакатов лежали на сцене актового зала, где проходят сессионные заседания", - описывают фотографии в ЧЕСНО.

Кроме того, часть упаковок с агитационными материалами разорванно.

 

По словам депутата, на месте работает полиция, которая не позволяет снимать на камеру и не пускает никого в актовый зал, а работники горсовета требуют у правоохранителей разрешения на обыск.

Отмечается, что полицейские вынесли все агитационные материалы из помещения горсовета, погрузили их в автомобиль и вывезли прочь.

 

"В актовом зале нашли агитационные материалы одного из кандидатов в президенты. Сейчас работники полиции их изымают. Будут выяснять, каким образом они там оказались. Если выяснится, составят админпротокол. На самом деле запрещено вести агитацию в государственных учреждениях... Полиция должна выяснять, кто занес туда эти агитационные материалы", - прокомментировал начальник отдела коммуникаций полиции Киевской области Николай Жукович.

 

В ЧЕСНО утверждают, что руководитель секретариата партии "БПП "Солидарность" Максим Саврасов заявил в комментарии, что "кто-то использует помещения ИМР не по назначению".

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Напомним:

  • 11 января стало известно, что в поселковом совете Коцюбинского людям раздавали газету "Почему я за Петра Порошенко" от "#КомандаПорошенка". Тогда в "Блоке Петра Порошенко" от авторства и распространение газеты открестились.
  • В середине марта Facebook опубликует базу данных украинской политагитации и ее заказчиков.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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Темы: агитацияПорошенкоИрпень
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