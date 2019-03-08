В Харькове полиция защищала участников женского марша от националистов

В Харькове представители националистической организации "Фрайкор" пытались догнать участников Марша женской солидарности, однако этому помешала полиция.

Как сообщает UA Харьков, марш проходил с 12 до 14 часов, организаторы заявили к участию 300 человек.

При этом перед колонной участников "Марша женской солидарности" собрались представители организации "Фрайкор" с плакатами "Феминизм это болезнь", "Женственность, красота, материнство". Они выкрикивали лозунги "Нации нужны матери и дети" и "Феминизм - это болезнь", "Традиция, семья, порядок".

"Участники "Фрайкора" пытались догнать участников Марша. Этому помешала полиция. Под наблюдением полицейских женщины сели в микроавтобус и уехали с площади. Столкновений не было", - сообщает издание.

Напомним: