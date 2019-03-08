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В Харькове полиция защищала участников женского марша от националистов

Пятница, 8 марта 2019, 13:32
В Харькове полиция защищала участников женского марша от националистов

В Харькове представители националистической организации "Фрайкор" пытались догнать участников Марша женской солидарности, однако этому помешала полиция.

Как сообщает UA Харьков, марш проходил с 12 до 14 часов, организаторы заявили к участию 300 человек.

При этом перед колонной участников "Марша женской солидарности" собрались представители организации "Фрайкор" с плакатами "Феминизм это болезнь", "Женственность, красота, материнство". Они выкрикивали лозунги "Нации нужны матери и дети" и "Феминизм - это болезнь", "Традиция, семья, порядок".

"Участники "Фрайкора" пытались догнать участников Марша. Этому помешала полиция. Под наблюдением полицейских женщины сели в микроавтобус и уехали с площади. Столкновений не было", - сообщает издание.

Напомним:

  • В пятницу в Киеве прошел Марш женщин, в котором приняли участие несколько сотен человек. В то же время параллельно проходила акция противников марша.
  • Перед маршем полиция задержала трех мужчин. Позже во время движения колонны полицейские отделили двух мужчин, которые пытались совершить провокацию и драку, и еще одного, который бросил в людей пиротехнику.

Украинская правда

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Темы: Харьковправа человекаакции
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