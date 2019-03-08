Рейтинг Путина установил новый антирекорд

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Пятница, 8 марта 2019, 19:48

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину снизился до 32%.

Об  этом свидетельствуют данные рейтинга, обнародованные 7 марта Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

По данным центра, уровень рейтинга снизился по среднему значению за неделю с 25 февраля по 3 марта.

"Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский (лидер "ЛДПР" - ред.): 24,5% не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. Вторая и третья позиции в списке - у Сергея Шойгу (глава Минобороны РФ - ред.), - 14,6%, Сергея Лаврова (глава МИД РФ - ред.) – 13,4%", - сообщили во ВЦИОМ. 

Рейтинг партии Путина "Единая Россия" за последнюю неделю находился на уровне 35,4%, у КПРФ – 15,3% поддержки населения, у ЛДПР – 11,4%, у "Справедливой России" – 6,1%.

"Показатель одобрения деятельности президента составляет 64,3%, премьер-министра и правительства РФ - 36,5% и 40,8% соответственно", - отметили социологи.

Напомним,

  • По результатам опроса ВЦИОМ, в январе 2019 года рейтинг доверия населения России к Путину снизился до 33,4% - самого низкого показателя за 15 лет его президентства.
  • Послание Федеральному собранию, оглашенное Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным среди россиян за последние годы. 
  • По данным "Ведомостей", изначально обращение Путина в его администрации планировали на середину марта и предполагали приурочить к пятилетию аннексии Крыма, что может быть связано с желанием остановить падение рейтингов президента РФ.  

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Темы: Путин рейтинг Росcия социология


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