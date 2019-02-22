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Послание Путина имело наихудший рейтинг за 5 лет

Пятница, 22 февраля 2019, 09:20

Послание Федеральному собранию, оглашенное президентом России Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным среди россиян за последние годы.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что 1,5-часовое послание транслировали на пяти каналах, но его смотрели только 5,9% москвичей, или 39% среди тех, кто в это время смотрел телевизор и выбрал послание (данные по другим городам или регионам не приводятся).

Из данных Mediascope следует, что послание-2019 пользовалось наименьшей популярностью за последние годы.  

Такой же низкий рейтинг послания Путина был в 2013 году.

В 2018 году послание собрало у экранов 7,3% москвичей (42,5% жителей столицы), в 2016-м — 7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м — 8,7% (47,6%).

Эксперты называют снижение интереса к посланию следствием общего снижения рейтинга власти.  

Напомним:

  • Во время послания Федеральному собранию Путин пригрозил США "мощным и беспрецедентным" вооружением.

Темы: Путинрейтинг
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