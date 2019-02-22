Послание Путина имело наихудший рейтинг за 5 лет

Послание Федеральному собранию, оглашенное президентом России Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным среди россиян за последние годы.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что 1,5-часовое послание транслировали на пяти каналах, но его смотрели только 5,9% москвичей, или 39% среди тех, кто в это время смотрел телевизор и выбрал послание (данные по другим городам или регионам не приводятся).

Из данных Mediascope следует, что послание-2019 пользовалось наименьшей популярностью за последние годы.

Такой же низкий рейтинг послания Путина был в 2013 году.

В 2018 году послание собрало у экранов 7,3% москвичей (42,5% жителей столицы), в 2016-м — 7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м — 8,7% (47,6%).

Эксперты называют снижение интереса к посланию следствием общего снижения рейтинга власти.

Напомним: