Софийский собор начнут реставрировать в марте - Минкульт
Комплекс ремонтно-реставрационных работ в Софийском соборе начнется 18 марта, работы будут проводиться в теплое время года в соответствии с технологическими рекомендациями.
Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.
"Эксплуатация памятники архитектуры осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе", - заявили в Минкульте.
По данным ведомства, в 2019 году на первом ярусе в центральной части Софийского собора предусмотрено установление строительных лесов для осуществления инспектирования мозаик, фресок и масляной живописи с целью их дальнейшей реставрации и раскрытия.
В план работ на текущий год внесены работы по археологическому исследованию ранее выявленных исторических фрагментов внутреннего убранства собора с обустройством зондажей.
"Планируется проведение модернизации системы микроклимата Собора и реконструкция инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, установка системы видеонаблюдения", - заявили в Минкульте.
В министерстве также отметили, что за счет грантовых средств ЮНЕСКО в Соборе запланировано установление системы контроля микроклимата, а также разработан и планируется к реализации проект устройства гидроизоляции цоколя, водоотведения и реставрации мощения вокруг Софии.
В Минкульте напомнили, что Софийский собор - "памятник архитектуры XI в., который вместе с архитектурным ансамблем памятников ХI-XVIII вв. на его территории включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под №1 от Украины".
"Учитывая выдающуюся универсальную ценность Софийского собора ... и обязательства, принятые нашим государством по его сохранению как части культурного достояния всего человечества, он требует особого внимания и ответственности по обеспечению взвешенного режима его эксплуатации", - подытожили в ведомстве.
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Напомним,
- 7 апреля УГКЦ планировала провести в Софийском соборе в Киеве литургию, однако бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святослава с призывом отказаться от этого намерения.
- По словам Филарета, "это (литургия в Софии - ред.) - необычное явление, поскольку УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и это может вызвать "сопротивление со стороны православных украинцев".
- В Минкульте заявили, что не предоставляли УГКЦ никакого разрешения на богослужения в Софийском соборе.
- В свою очередь в УГКЦ заявили, что пока окончательно не решили, проводить ли богослужение в Софии.
- Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что готовится ко встрече с главой Украинской греко-католической церкви Святославом, чтобы решить вопрос богослужений в Софии Киевской.