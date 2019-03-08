Софийский собор начнут реставрировать в марте - Минкульт

Комплекс ремонтно-реставрационных работ в Софийском соборе начнется 18 марта, работы будут проводиться в теплое время года в соответствии с технологическими рекомендациями.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

"Эксплуатация памятники архитектуры осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе", - заявили в Минкульте.

По данным ведомства, в 2019 году на первом ярусе в центральной части Софийского собора предусмотрено установление строительных лесов для осуществления инспектирования мозаик, фресок и масляной живописи с целью их дальнейшей реставрации и раскрытия.

В план работ на текущий год внесены работы по археологическому исследованию ранее выявленных исторических фрагментов внутреннего убранства собора с обустройством зондажей.

"Планируется проведение модернизации системы микроклимата Собора и реконструкция инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, установка системы видеонаблюдения", - заявили в Минкульте.

В министерстве также отметили, что за счет грантовых средств ЮНЕСКО в Соборе запланировано установление системы контроля микроклимата, а также разработан и планируется к реализации проект устройства гидроизоляции цоколя, водоотведения и реставрации мощения вокруг Софии.

В Минкульте напомнили, что Софийский собор - "памятник архитектуры XI в., который вместе с архитектурным ансамблем памятников ХI-XVIII вв. на его территории включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под №1 от Украины".

"Учитывая выдающуюся универсальную ценность Софийского собора ... и обязательства, принятые нашим государством по его сохранению как части культурного достояния всего человечества, он требует особого внимания и ответственности по обеспечению взвешенного режима его эксплуатации", - подытожили в ведомстве.

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