Хищения в оборонпроме: Директор "Спецтехноэкспорта" вышел из СИЗО под залог

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Пятница, 8 марта 2019, 23:28

Взятый под стражу решением Соломенского райсуда Киева директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и два экс-сотрудника предприятия вышли из Лукьяновского СИЗО под залог.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на данные "Спецтехноэкспорта".

Кроме Бельбаса  из СИЗО освобождены экс-глава компании Павел Барбул и экс-директора департамента Денис Панасенко.

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Напомним,

  • Соломенский райсуд Киева избрал меры действующему и четырем бывшим сотрудникам "Спецтехноэкспорта", причастным к растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.
  • По данным САП, решения суд вынес 6 и 7 марта.
  • В частности Владиславу Бельбасу суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн ​​гривен залога, экс-главе госпредприятия Павлу Барбулу - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога, экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога.
  • 4 марта 5 человек были задержаны по подозрению в растрате средств государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", которое является дочерним предприятием ГП "Укрспецэкспорт" и входит в ГК "Укроборонпром".
  • По данным следствия, Барбул якобы организовал растрату средств предприятия "Завод 410 Гражданской авиации" и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица.
  • Чиновникам инкриминируют совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ.
  • 4 марта детективы НАБУ провели обыски в офисе "Спецтехноэкспорта". 

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Темы: Укроборонпром скандал СИЗО


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