Хищения в оборонпроме: Директор "Спецтехноэкспорта" вышел из СИЗО под залог

Взятый под стражу решением Соломенского райсуда Киева директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас и два экс-сотрудника предприятия вышли из Лукьяновского СИЗО под залог.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на данные "Спецтехноэкспорта".

Кроме Бельбаса из СИЗО освобождены экс-глава компании Павел Барбул и экс-директора департамента Денис Панасенко.

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