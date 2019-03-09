Вследствие попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту Петру Порошенко во время выступления в Черкассах пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.

Об этом сообщает в субботу вечером сайт Нацполиции.

"В результате столкновения пострадали 15 правоохранителей. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В полиции заявили, что в Черкассах представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену, где проходило выступление президента Петра Порошенко.

"На замечание правоохранителей о недопустимости таких действий - около 30 активистов не реагировали. В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности в отношении президента Украины.

В то же время, глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook назвал действия представителей Нацкорпуса в Черкассах недопустимыми.

"Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - написал он.

По словам министра, "не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя – возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание".

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