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Прорыв к Порошенко в Черкассах: пострадали 15 полицейских

Суббота, 9 марта 2019, 18:50
Прорыв к Порошенко в Черкассах: пострадали 15 полицейских

Вследствие попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту Петру Порошенко во время выступления в Черкассах пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.

Об этом сообщает в субботу вечером сайт Нацполиции.

 

"В результате столкновения пострадали 15 правоохранителей. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

 

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В полиции заявили, что в Черкассах представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену, где проходило выступление президента Петра Порошенко.

"На замечание правоохранителей о недопустимости таких действий - около 30 активистов не реагировали. В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности в отношении президента Украины.

 

В то же время, глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook назвал действия представителей Нацкорпуса в Черкассах недопустимыми.

"Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - написал он.

По словам министра, "не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя – возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание".

Напомним:

  • В субботу представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • После этого представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где находился в субботу президент и пытались прорваться к нему во время выступления возле дворца Дружбы народов.

Украинская правда

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Темы: полицияЧеркассынационалистыМВДАваков
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